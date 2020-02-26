Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +17° (видеопрогноз)
В западных областях завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 февраля, в Украине местами пройдут дожди.
Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик
Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +2°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +17°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -3°, днем до +6°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +7°. В центре месатми пройдут дожди, температура ночью до -3°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 27 февраля
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+11°... +4°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+12°... +4°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+11°... +4°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+10°... +4°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+12°... +5°
- Одесса+13°... +5°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+15°... +10°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+13°... +4°
- Хмельницкий+10°... +2°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+8°... +3°
- Черновцы+15°... +3°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+10 °
Влажность:83 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:35 %
Восход:06:46
Закат17:59
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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