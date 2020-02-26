Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +17° (видеопрогноз)

В западных областях завтра похолодает.

Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 февраля, в Украине местами пройдут дожди.

Читайте также Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик

Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +2°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +17°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -3°, днем до +6°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +7°. В центре месатми пройдут дожди, температура ночью до -3°, днем до +13°.

Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.