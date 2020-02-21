На островах возможны наводнения.

Иллюстративное фото / Strange sounds

У архипелага Самоа сформировался тропический циклон "Вики".

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Сейчас он находится к югу от острова Тутуила (Американское Самоа) и пока движется на юго-восток. Скорость ветра превышает 80 км/ч, передает Stormnews.

В Самоа и Американском Самоа действуют предупреждения о сильном ветре и проливных дождях. Возможны наводнения.

Напомним, шторм "Деннис" добрался и до Германии, где ему было присвоено имя "Виктория".