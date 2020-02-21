У архипелага Самоа сформировался тропический циклон "Вики"

14:00, 21 февраля 2020
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На островах возможны наводнения.

Иллюстративное фото / Strange sounds
Иллюстративное фото / Strange sounds

У архипелага Самоа сформировался тропический циклон "Вики".

В горах Норвегии из-за сильного снегопада оказались заблокированными около 50 человек

Сейчас он находится к югу от острова Тутуила (Американское Самоа) и пока движется на юго-восток. Скорость ветра превышает 80 км/ч, передает Stormnews

В Самоа и Американском Самоа действуют предупреждения о сильном ветре и проливных дождях. Возможны наводнения.

Напомним, шторм "Деннис" добрался и до Германии, где ему было присвоено имя "Виктория". 

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Теги: #погода#шторм
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