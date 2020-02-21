В Киеве сегодня температура до +7, без осадков
Вечером в столице температура до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21, февраля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.
Осадки и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 17:23.
Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -3°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+7°... -1°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+5°... -4°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+4°... -4°
- Чернигов+5°... -3°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-8 °
Влажность:43 %
Давление:765 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:53
Закат17:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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