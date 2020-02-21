В Киеве сегодня температура до +7, без осадков

08:30, 21 февраля 2020
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Вечером в столице температура до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21, февраля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.

Осадки и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. 

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Теги: #Киев#погода
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