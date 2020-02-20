В Киеве завтра температура до +7, без осадков

Вечером в столице температура до +2°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21, февраля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.

Читайте также Осадки и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.