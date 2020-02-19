В Киеве сегодня температура до +7°, без осадков
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +7°.
Аномально теплый февраль установил в Киеве еще один температурный рекорд
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:04, а зайдет в 17:19.
Как сообщал УНИАН, 19 февраля в Украине практически без осадков, температура днем до +12°.
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- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+4°... -1°
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- Херсон+12°... +1°
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- Чернигов+6°... -1°
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Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:46 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:56
Закат17:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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