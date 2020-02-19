В Киеве сегодня температура до +7°, без осадков

08:30, 19 февраля 2020
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В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +7°.

Аномально теплый февраль установил в Киеве еще один температурный рекорд

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:04, а зайдет в 17:19.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в Украине практически без осадков, температура днем до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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