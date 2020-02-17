В Киеве сегодня без осадков, температура до +9°

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 февраля в Киеве без осадков, температура до +9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный, до 6,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:12, а зайдет в 17:12.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 февраля, в Украине без осадков, температура до +14°.

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