В Киеве сегодня без осадков, температура до +9°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 февраля в Киеве без осадков, температура до +9°.
Климатолог рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие годы
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный, до 6,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:12, а зайдет в 17:12.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 февраля, в Украине без осадков, температура до +14°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+3°... -7°
- Житомир+11°... +1°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+14°... -2°
- Киев+9°... 0°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+6°... -4°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+7°... -1°
- Ровно+12°... +2°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+11°... -1°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+7°... +1°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+10°... -1°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:65 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:59
Закат17:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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