В Индонезии проснулся самый активный вулкан (видео)
Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 2 километров.
На острове Ява начал извергаться самый активный вулкан Индонезии - Мерапи.
Исландия готовится к извержению вулкана
Извержение началось утром 13 февраля, передает Xinhua.
Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 2 километров, местные власти предупредили об опасности выпадения вулканического пепла и схождения потоков лавы.
Кроме того, зона в радиусе трех километров от вулкана объявлена запретной.
Напомним, утром 3 февраля на одном из островов южной японской префектуры Кагосима начал извергаться вулкан Синдакэ.
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