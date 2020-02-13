В Индонезии проснулся самый активный вулкан (видео)

14:28, 13 февраля 2020
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Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 2 километров.

В Индонезии начал извергаться вулкан / Antara/Aloysius Jarot Nugroho
В Индонезии начал извергаться вулкан / Antara/Aloysius Jarot Nugroho

На острове Ява начал извергаться самый активный вулкан Индонезии - Мерапи.

Исландия готовится к извержению вулкана

Извержение началось утром 13 февраля, передает Xinhua

Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 2 километров, местные власти предупредили об опасности выпадения вулканического пепла и схождения потоков лавы. 

Кроме того, зона в радиусе трех километров от вулкана объявлена запретной.

Напомним, утром 3 февраля на одном из островов южной японской префектуры Кагосима начал извергаться вулкан Синдакэ.

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Теги: #Индонезия#вулкан
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