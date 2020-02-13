На Францию надвигается шторм "Инес"

10:52, 13 февраля 2020
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Местами ожидаются порывы ветра 90-110 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Шторм "Инес", который сейчас находится у Британских островов, надвигается на Францию.

Шторм "Киара" принес на Корсику мощный ветер и лесные пожары (видео)

По прогнозам, 13 февраля шторм принесет непогоду на северо-запад страны, передает Stormnews со ссылкой на Météo-France.

Во внутренних районах ожидаются порывы ветра 90-110 км/ч, на побережье они будут достигать 110-130 км/ч.

Напомним, на Западную Европу, которая пострадала от шторма "Киара", надвигается новый шторм "Деннис"

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Теги: #погода#шторм#Франция
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