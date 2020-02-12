В Киеве сегодня температура до +4, без осадков

08:30, 12 февраля 2020
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В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +4°.

Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:17, а зайдет в 17:07.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Украине пройдет мокрый снег, температура днем до +7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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