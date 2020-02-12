В Киеве сегодня температура до +4, без осадков
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +4°.
Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 6,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:17, а зайдет в 17:07.
Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Украине пройдет мокрый снег, температура днем до +7°.
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Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+3 °
Влажность:71 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:07:05
Закат17:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
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