В Киеве завтра температура до +4, без осадков

17:00, 11 февраля 2020
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В столице завтра немного похолодает.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +4°.

Ветер, мокрый снег и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 17:07.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Украине пройдет мокрый снег, температура днем до +7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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