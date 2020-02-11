В Киеве завтра температура до +4, без осадков
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +4°.
Ветер, мокрый снег и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 6,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 17:07.
Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Украине пройдет мокрый снег, температура днем до +7°.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -1°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+7 °
Влажность:78 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:75 %
Восход:07:06
Закат17:42
Видимость:13 км
Фаза луны:
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