В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +6

08:30, 11 февраля 2020
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 февраля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +6°.

Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -+2°. Ветер западный и юго-западный, до 6,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:19, а зайдет в 17:05.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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