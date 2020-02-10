В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +6

17:00, 10 февраля 2020
27
0

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 февраля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +6°.

Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -+2°. Ветер западный и юго-западный, до 6,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 17:05.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото) Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото)
Астролог рассказала, что подарить мужчинам на День всех влюбленных по знакам Зодиака Астролог рассказала, что подарить мужчинам на День всех влюбленных по знакам Зодиака
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта) Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в феврале Астролог назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в феврале
Магнитные бури в феврале: завтра нас ждет опасная дата Магнитные бури в феврале: завтра нас ждет опасная дата
Самая популярная актриса на Pornhub рассказала о страхах и проблемах с бойфрендами (видео) Самая популярная актриса на Pornhub рассказала о страхах и проблемах с бойфрендами (видео)
Каменских показала горячий отрывок клипа к новой песне на испанском (видео) Каменских показала горячий отрывок клипа к новой песне на испанском (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
86 %
761 мм
5.7 м/с
77 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять