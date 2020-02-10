В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +6

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 февраля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +6°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -+2°. Ветер западный и юго-западный, до 6,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 17:05.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +8°.

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