В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 февраля, в Киеве пройдет снег, температура днем до -3°.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер северный и северо-западный, до 6,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 16:58.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине местами пройдет снег, температура ночью до -13°.
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Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:52 %
Давление:736 мм
Ветер: 10.0 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:07:10
Закат17:37
Видимость:0.4 км
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