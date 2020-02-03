В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +5°

08:30, 3 февраля 2020
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Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 февраля в Киеве без осадков, температура до +5°.

Народный синоптик дал прогноз погоды на весь 2020 год

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:35, а зайдет в 16:48.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 февраля, в Украине  пройдут дожди, температура до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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