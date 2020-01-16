Погода во Львове установила температурный рекорд

10:56, 16 января 2020
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15 января температура воздуха в Львове поднялась до 9,5 градусов тепла.

Во Львове установлен температурный рекорд / УНИАН
Во Львове установлен температурный рекорд / УНИАН

В среду, 15 января, во Львове был установлен новый темпертурний рекорд.

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Так, температура воздуха в Львове поднялась до 9,5 градусов тепла, что стало самым высоким показателем за последние 83 года, сообщила zaxid.net синоптик Львовского регионального гидрометцентра Ирина Михайлив.

По ее информации, 16 января температура в Львове воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла, а затем будет постепенно снижаться.

Напомним, в Европе 2019 год стал самым теплым в истории, средняя температура на 1,2 десятых градуса превысило показатель за период 1981-2010 годы.

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Теги: #погода#Львов
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