Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +4°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -4°, днем до +7°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: снегирь запел - на метель. Сорока под стреху лезет - на метель. Воробьи дружно расчирикались - к оттепели.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+1°... -3°
- Днепр0°... -3°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск0°... -2°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+4°... -4°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы0°... -4°