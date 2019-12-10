Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +4°

17:00, 10 декабря 2019
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Вечером в столице до +2°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 декабря, в Киеве без осадков, температура до +4°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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