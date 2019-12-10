Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +4°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 декабря, в Киеве без осадков, температура до +4°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+4°... +2°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+10°... +1°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+8°... -1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+3°... +2°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+7°... +1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+5°... -1°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:83 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:67 %
Восход:07:17
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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