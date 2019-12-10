В Украине завтра будет тепло, на западе пройдет небольшой снег (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.
На западе Украины местами пройдет небольшой снег. Температура ночью до -2°, днем до +4°.
В северных областях солнечно. Температура ночью до 0°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - на лето будет холодным.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... 0°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+4°... +2°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+10°... +1°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+8°... -1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+3°... +2°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+7°... +1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+5°... -1°