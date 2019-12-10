После извержения вулкана в Новой Зеландии 27 человек пропали без вести
Пять человек погибли.
После извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии 27 человек пропали без вести.
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Полиция Новой Зеландии больше не рассчитывает найти на острове людей, выживших после извержения вулкана. Ситуация на острове остается слишком опасной для того, чтобы спасатели на него высадились, передает Euronews.
При обследовании территории острова с вертолётов живых людей на нем не обнаружили. Как полагают в полиции, все, кого можно было вывезти живыми с острова, были спасены во время эвакуации.
По информации местных властей, когда началось извержение вулкана, недалеко от кратера находились около 50 туристов, как новозеландцев, так и иностранных граждан. Подтверждена гибель по меньшей мере пяти человек. 20 - получили ранения. По данным полиции, с острова были срочно вывезены 23 человека. Но судьба 27 остается неизвестной.
Напомним, пять человек погибли в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд 9 декабря.
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