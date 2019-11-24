Синоптик рассказала, когда в Украине ждать потепления
После стремительного похолодания, по словам Натальи Диденко, на следующей неделе в Украине немного потеплеет.
В ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода, а с 28 ноября ожидаются небольшое потепление.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, в понедельник, 25 ноября, из-за антициклона Quincу будет холодным, и с морозом.
Потепление в Украине ожидается с 28 ноября.
Ближайшей же ночью будет -3°...-9°, завтра днем от -3° до +4°. Существенные осадки - маловероятны, разве что в западных областях и в Винницкой области что-то полетает или покапает несущественное. Ветер юго-восточный, 5-12 м/сек.
В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5°...-7°, днем от -2° до +2°.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -5°
- Днепр+1°... -6°
- Донецк+1°... -5°
- Житомир-2°... -5°
- Запорожье+3°... -6°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев-2°... -8°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск+1°... -8°
- Луцк0°... -2°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+1°... -2°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+6°... -1°
- Сумы-1°... -7°
- Тернополь0°... -3°
- Харьков0°... -7°
- Херсон+1°... -3°
- Хмельницкий-2°... -3°
- Черкассы0°... -5°
- Чернигов-1°... -8°
- Черновцы+1°... -1°
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