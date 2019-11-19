Погода на завтра: в Украине практически без осадков, на востоке ночью похолодает до -8° (видеопрогноз)
Теплая погода сохранится только на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 ноября в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +13°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до +3°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +9°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +13°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +4°. В центре также местами пройдут дожди, температура ночью до -3°, днем до +8°.
Согласно народному прогнозу, 20 ноября - Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель - жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+8°... +7°
- Днепр+3°... +2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+10°... +6°
- Запорожье+5°... +2°
- Ивано-Франковск+10°... +8°
- Киев+6°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+11°... +5°
- Львов+13°... +7°
- Николаев+9°... +4°
- Одесса+11°... +6°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+11°... +5°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+11°... +8°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+11°... +8°
- Черкассы+7°... +3°
- Чернигов+5°... +1°
- Черновцы+15°... +6°