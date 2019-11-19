Погода на завтра: в Украине практически без осадков, на востоке ночью похолодает до -8° (видеопрогноз)

16:30, 19 ноября 2019
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Теплая погода сохранится только на западе.

Завтра в Украине похолодает / фото pixabay.com
Завтра в Украине похолодает / фото pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, 20 ноября в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +13°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до +3°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +9°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +13°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +4°. В центре также местами пройдут дожди, температура ночью до -3°, днем до +8°.

Согласно народному прогнозу, 20 ноября - Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель - жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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