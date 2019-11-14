В Киеве завтра без осадков, температура днем до +8°
Вечером в столице до +7°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 ноября, в Киеве без осадков, температура до +8°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер юго-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:09, а зайдет в 16:14.
Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +19°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +2°
- Днепр+9°... +4°
- Донецк+8°... +3°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+13°... +5°
- Ивано-Франковск+13°... +7°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+8°... +2°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+13°... +6°
- Одесса+14°... +9°
- Полтава+9°... +3°
- Ровно+12°... +4°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+9°... +3°
- Херсон+13°... +6°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+12°... +6°
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-4 °
Влажность:60 %
Давление:763 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:51
Закат16:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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