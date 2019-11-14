В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +10°

Вечером в столице до +7°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в Киеве без осадков, температура до +10°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер юго-западный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.

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