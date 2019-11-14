В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +10°
Вечером в столице до +7°.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в Киеве без осадков, температура до +10°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 ноября
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер юго-западный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 16:15.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +3°
- Днепр+10°... +4°
- Донецк+8°... +2°
- Житомир+12°... +2°
- Запорожье+9°... +5°
- Ивано-Франковск+13°... +7°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+9°... +1°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+13°... +6°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+14°... +6°
- Одесса+14°... +10°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+18°... +5°
- Сумы+8°... +1°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+13°... +6°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+13°... +6°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-6 °
Влажность:56 %
Давление:764 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:51
Закат16:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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