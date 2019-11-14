В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +10°

08:30, 14 ноября 2019
11
0

Вечером в столице до +7°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в Киеве без осадков, температура до +10°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 ноября

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер юго-западный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото
В Хмельницкой области 4-летний мальчик умер через несколько секунд после укола (видео) В Хмельницкой области 4-летний мальчик умер через несколько секунд после укола (видео)
"По Киеву толпами ходят фашисты": переехавший в Россию артист украинского Сomedy Сlub отличился диким заявлением об Украине "По Киеву толпами ходят фашисты": переехавший в Россию артист украинского Сomedy Сlub отличился диким заявлением об Украине
Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор (фото) Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор (фото)
Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: кому повезет в воскресенье Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: кому повезет в воскресенье
Гороскоп на 8 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 8 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Синдром разбитого сердца поставили под сомнение Синдром разбитого сердца поставили под сомнение
Погода в Украине
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
56 %
764 мм
5.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять