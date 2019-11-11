В Киеве завтра без осадков, температура до +9°

17:00, 11 ноября 2019
13
0

Завтра в столице немного похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 12 ноября в Киеве без осадков, температура до +9°.

Погода на неделю: в Украине будет облачно и почти без осадков (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:04, а зайдет в 16:18.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +25°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которых в ноябре ждет успех и богатство Астролог назвал четыре знака Зодиака, которых в ноябре ждет успех и богатство
Гороскоп на 5 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 5 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Опубликован первый трейлер хоррора "Человек-невидимка" (видео) Опубликован первый трейлер хоррора "Человек-невидимка" (видео)
Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото
Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор (фото) Настя Каменских в облегающей юбке и топе произвела фурор (фото)
Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в ноябре Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в ноябре
Warner Brothers показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду" Warner Brothers показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду"
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
69 %
754 мм
4.1 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять