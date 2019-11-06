Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины
Повышение уровней будет проходить без отрицательных последствий.
Из-за сильных дождей на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 08:00 5 ноября.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +22° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, подъем уровней воды ожидаются:
- 6 ноября на реках Закарпатья на 0,5-1,5 м;
- 6-7 ноября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) - на 0,3-1,3 м;
- 6-7 ноября на реках бассейна Прута (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м.
Повышение уровней будет проходить в пределах русел, без негативных последствий.
Напомним, в среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и Прикарпатье - значительный дождь.
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