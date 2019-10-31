В Украине сегодня будет холодно, в нескольких городах пройдет снег с дождем (карта)

08:00, 31 октября 2019
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Холоднее всего будет в восточных областях.

В Украине сегодня будет холодно / фото УНИАН
В Украине сегодня будет холодно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем. 

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, только в Симферополе возможен снег с дождем. Ночью температура до -4°, днем до +9°.

На западе Украины практически без осадков, в Хмельницком ожидается снег с дождем. Температура ночью до -5°, днем до +7°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -3°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +5°.

Прогноз на 31 октября / УНИАН
Прогноз на 31 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 октября - день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет, сколько снегу ни падать, все будет таять. Придет Лука - стоят пустые луга.

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Теги: #снег#погода
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