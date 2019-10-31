В Украине сегодня будет холодно, в нескольких городах пройдет снег с дождем (карта)
Холоднее всего будет в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, только в Симферополе возможен снег с дождем. Ночью температура до -4°, днем до +9°.
На западе Украины практически без осадков, в Хмельницком ожидается снег с дождем. Температура ночью до -5°, днем до +7°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -3°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 31 октября - день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет, сколько снегу ни падать, все будет таять. Придет Лука - стоят пустые луга.
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- Винница+4°... -3°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+3°... -5°
- Ивано-Франковск+7°... -5°
- Киев+2°... -4°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+1°... -5°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+1°... -7°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+1°... -6°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+2°... -6°
- Черновцы+6°... -1°