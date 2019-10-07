В Киеве выпал первый снег (видео)
Ранее снегопад накрыл Карпаты.
В Киеве в понедельник, 7 октября, выпал первый снег.
Погода в Украине на неделю: на смену заморозкам придет потепление (карта)
Фотографиями и видео снегопада в столице делятся пользователи соцсетей.
Синоптики предупреждают, что в течение 7-9 октября во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до -5°.
Напомним, в украинских Карпатах идет сильный снег. Засыпало и высокогорье, и горнолыжные курорты.
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- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:80 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:18 %
Восход:07:11
Закат18:43
Видимость:16 км
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