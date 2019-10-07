В Киеве выпал первый снег (видео)

15:59, 7 октября 2019
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Ранее снегопад накрыл Карпаты.

Иллюстративное фото / УНИАН
Иллюстративное фото / УНИАН

В Киеве в понедельник, 7 октября, выпал первый снег.

Погода в Украине на неделю: на смену заморозкам придет потепление (карта)

Фотографиями и видео снегопада в столице делятся пользователи соцсетей.

Синоптики предупреждают, что в течение 7-9 октября во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до -5°.

Напомним, в украинских Карпатах идет сильный снег. Засыпало и высокогорье, и горнолыжные курорты.

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Теги: #снег#Киев
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