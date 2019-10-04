В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +14°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +14°.
Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-западный, до 5,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:00, а зайдет в 18:32.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+12°... +4°
- Днепр+22°... +10°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+12°... +4°
- Киев+13°... +6°
- Кировоград+13°... +7°
- Луганск+26°... +15°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+12°... +6°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+14°... +7°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+13°... +6°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:55 %
Давление:752 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:08
Закат18:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей