В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +14°

08:30, 4 октября 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня похолодает / Фото УНИАН
В Киеве сегодня похолодает / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +14°.

Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-западный, до 5,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:00, а зайдет в 18:32.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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