Из-за паводков в Индии погибли 17 человек

14:31, 27 сентября 2019
13
0

В пострадавшем районе развернуты группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В результате наводнений и обрушения стены после сильных дождей, обрушившихся на округ Пуна и другие районы индийского штата Махараштра, погибли по меньшей мере 17 человек.

Об этом сообщает The Economic Times.

Украинцам обещают второе "бабье лето"

Из округа Пуна и других районов были эвакуированы около 16 тыс. человек, в том числе спасающихся на крышах домов и деревьях. По меньшей мере четыре человека пропали без вести. Из-за потопа школы и колледжи в Пуне были закрыты.

В пострадавшем районе развернуты группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

Более 15 тыс. человек из низменных районов города Барамати были перемещены в более безопасные места после того, как вода была выпущена из плотины, построенной на реке Карха около Чеджури.

Более 500 человек, оказавшихся в низменных районах города, также были спасены.

По словам представителя Министерства обороны, армия также спасла еще 300 человек, в том числе некоторых, застрявших на крышах их домов и на деревьях в районе дороги Солапур.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги:
Читайте также
ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине
Много солнечных дней, туманы и первые заморозки: какой будет погода в октябре 2019 Много солнечных дней, туманы и первые заморозки: какой будет погода в октябре 2019
Погода на сегодня: в Украине немного потеплеет, весь день будет пасмурно (карта) Погода на сегодня: в Украине немного потеплеет, весь день будет пасмурно (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +14° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +14°
Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в октябре Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в октябре
В Боливии пожары уничтожили 3,5 млн га растительности В Боливии пожары уничтожили 3,5 млн га растительности

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
65 %
753 мм
3.9 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять