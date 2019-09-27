Из-за паводков в Индии погибли 17 человек
В пострадавшем районе развернуты группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.
В результате наводнений и обрушения стены после сильных дождей, обрушившихся на округ Пуна и другие районы индийского штата Махараштра, погибли по меньшей мере 17 человек.
Об этом сообщает The Economic Times.
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Из округа Пуна и других районов были эвакуированы около 16 тыс. человек, в том числе спасающихся на крышах домов и деревьях. По меньшей мере четыре человека пропали без вести. Из-за потопа школы и колледжи в Пуне были закрыты.
В пострадавшем районе развернуты группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).
Более 15 тыс. человек из низменных районов города Барамати были перемещены в более безопасные места после того, как вода была выпущена из плотины, построенной на реке Карха около Чеджури.
Более 500 человек, оказавшихся в низменных районах города, также были спасены.
По словам представителя Министерства обороны, армия также спасла еще 300 человек, в том числе некоторых, застрявших на крышах их домов и на деревьях в районе дороги Солапур.
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