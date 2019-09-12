В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура до +27°
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в Киеве без осадков, температура до +27°.
Синоптик рассказала, сколько продлится жара в Украине
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:21.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 сентября, в Украине сохранится теплая погода.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +11°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+27°... +10°
- Житомир+28°... +11°
- Запорожье+28°... +12°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+27°... +12°
- Кировоград+28°... +11°
- Луганск+28°... +9°
- Луцк+27°... +12°
- Львов+24°... +10°
- Николаев+30°... +12°
- Одесса+29°... +14°
- Полтава+27°... +13°
- Ровно+27°... +10°
- Симферополь+30°... +12°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+27°... +10°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+30°... +13°
- Хмельницкий+27°... +11°
- Черкассы+26°... +10°
- Чернигов+27°... +10°
- Черновцы+27°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:58 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:48
Закат19:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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