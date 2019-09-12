В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура до +27°

08:30, 12 сентября 2019
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В столице сегодня будет тепло.

Киев / REUTERS
Киев / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в Киеве без осадков, температура до +27°.

Синоптик рассказала, сколько продлится жара в Украине

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:21.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 сентября, в Украине сохранится теплая погода.

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Теги: #Киев#погода
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