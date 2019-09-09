Смертоносный ураган "Дориан" добрался до побережья Канады
Высота волн порой достигала 15-20 метров.
Ураган "Дориан" достиг атлантического побережья Канады, в результате без электроснабжения остались порядка пятисот тысяч человек.
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"Дориан" принес с собой мощный ветер и проливные дожди. Высота волн порой достигала 15-20 метров, передает Euronews.
В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывами ветра повален большой строительный кран, который обрушился на строящееся здание.
Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" ослаб до первой категории, сила ветра в центре урагана составляет 150 километров в час.
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