Смертоносный ураган "Дориан" добрался до побережья Канады

Высота волн порой достигала 15-20 метров.

В Канаде тысячи людей остались без света из-за ураган "Дориан" / REUTERS

Ураган "Дориан" достиг атлантического побережья Канады, в результате без электроснабжения остались порядка пятисот тысяч человек.

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"Дориан" принес с собой мощный ветер и проливные дожди. Высота волн порой достигала 15-20 метров, передает Euronews.

В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывами ветра повален большой строительный кран, который обрушился на строящееся здание.

Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" ослаб до первой категории, сила ветра в центре урагана составляет 150 километров в час.