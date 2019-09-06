Ураган "Дориан" ослаб до первой категории
Медленное ослабление урагана ожидается в течение ближайших нескольких дней.
Ураган "Дориан" ослаб до первой категории, сила ветра в центре урагана составляет 150 километров в час.
Тропический шторм "Фернанд" обрушился на северо-восток Мексики
Медленное ослабление урагана ожидается в течение ближайших нескольких дней. Однако "Дориан" останется мощным ураганом, когда его центр будет двигаться возле или вдоль побережья Северной Каролины, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Напомним, ураган "Дориан", жертвами которого на Багамах стали по меньшей мере 30 человек, добрался до побережья Северной и Южной Каролин.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+23°... +11°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+26°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +8°
- Киев+24°... +13°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+28°... +12°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+26°... +13°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+26°... +14°
- Чернигов+24°... +10°
- Черновцы+24°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:65 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:42
Закат19:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей