Ураган "Дориан" ослаб до первой категории

14:05, 6 сентября 2019
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Медленное ослабление урагана ожидается в течение ближайших нескольких дней.

Последствия урагана "Дориан" / REUTERS
Последствия урагана "Дориан" / REUTERS

Ураган "Дориан" ослаб до первой категории, сила ветра в центре урагана составляет 150 километров в час.

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Медленное ослабление урагана ожидается в течение ближайших нескольких дней. Однако "Дориан" останется мощным ураганом, когда его центр будет двигаться возле или вдоль побережья Северной Каролины, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Напомним, ураган "Дориан", жертвами которого на Багамах стали по меньшей мере 30 человек, добрался до побережья Северной и Южной Каролин.

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Теги: #погода#США#ураган#ураган Дориан
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