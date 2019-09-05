Девять человек пропали без вести после схода оползня в Китае

14:24, 5 сентября 2019
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Оползень был вызван проливными дождями.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Девять человек пропали без вести в результате схода оползня утром 5 сентября в китайской провинции Юньнань.

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Оползень, вызванный проливными дождями, сошел в уезде Цяоцзя города Чжаотун, передет Xinhua со ссылкой на местные власти. 

Отмечается, что уезд запустил режим быстрого реагирования на ЧП и направил спасателей на место происшествия.

Напомним, в австрийской земле Тироль произошел сход оползня.

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Теги: #погода#Китай#оползень
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