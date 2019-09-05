Девять человек пропали без вести после схода оползня в Китае
Оползень был вызван проливными дождями.
Девять человек пропали без вести в результате схода оползня утром 5 сентября в китайской провинции Юньнань.
Семь человек стали жертвами тропического шторма "Подул" в Таиланде
Оползень, вызванный проливными дождями, сошел в уезде Цяоцзя города Чжаотун, передет Xinhua со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что уезд запустил режим быстрого реагирования на ЧП и направил спасателей на место происшествия.
Напомним, в австрийской земле Тироль произошел сход оползня.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+25°... +16°
- Донецк+27°... +13°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+23°... +16°
- Ивано-Франковск+23°... +7°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+22°... +12°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+22°... +9°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+24°... +13°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+24°... +13°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+22°... +11°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+26 °
Влажность:74 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:14 %
Восход:06:41
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей