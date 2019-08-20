Погода на сегодня: в Украине будет жарко и солнечно (карта)
На востоке температура до +32°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 августа в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.
Погода на неделю: в Украине ударит жара до +37 градусов (карта)
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура до +30°.
В северных областях будет ясно. Температура до +30°. В центре без осадков, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +16°
- Днепр+29°... +18°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+31°... +16°
- Запорожье+29°... +19°
- Ивано-Франковск+31°... +14°
- Киев+29°... +16°
- Кировоград+29°... +16°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+29°... +16°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+31°... +17°
- Симферополь+28°... +20°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+30°... +15°
- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+29°... +14°
- Черновцы+30°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:71 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:27
Закат19:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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