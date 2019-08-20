Погода на сегодня: в Украине будет жарко и солнечно (карта)

08:04, 20 августа 2019
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На востоке температура до +32°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 августа в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.

Погода на неделю: в Украине ударит жара до +37 градусов (карта)

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура до +30°.

В северных областях будет ясно. Температура до +30°. В центре без осадков, температура до +31°.

Прогноз на 20 августа / УНИАН
Прогноз на 20 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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