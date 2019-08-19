Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 19 августа 2019
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Местами температура до +31°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 20 августа в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +18°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +30°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +14°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +16°, днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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