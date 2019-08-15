Погода на сегодня: во многих областях Украины пройдут дожди и похолодает (карта)

08:04, 15 августа 2019
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Прохладнее всего будет на западе Украины.

Во многих регионах сегодня похолодает / galleryua.com, berlum
Во многих регионах сегодня похолодает / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в Украине местами пройдут дожди, на западе похолодает. 

Из-за дождей, града и штормового ветра в Украине обесточены более 200 населенных пунктов

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.

Прогноз на 15 августа / УНИАН
Прогноз на 15 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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