Погода на сегодня: во многих областях Украины пройдут дожди и похолодает (карта)
Прохладнее всего будет на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в Украине местами пройдут дожди, на западе похолодает.
Из-за дождей, града и штормового ветра в Украине обесточены более 200 населенных пунктов
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +21°.
В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.
Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +11°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+17°... +12°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+31°... +14°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+32°... +16°
- Одесса+33°... +15°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+31°... +21°
- Сумы+31°... +16°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+33°... +19°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+17°... +11°
- Черкассы+31°... +14°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+19°... +12°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:86 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:06:22
Закат20:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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