Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

08:00, 23 июля 2019
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Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке температура до +32°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +25°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +26°.

Прогноз на 23 июля / УНИАН
Прогноз на 23 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#Гроза
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