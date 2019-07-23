Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке температура до +32°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +25°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +15°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+31°... +16°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+22°... +13°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+27°... +14°
- Луганск+32°... +17°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+21°... +12°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+29°... +16°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+23°... +13°
- Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:96 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:06:02
Закат20:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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