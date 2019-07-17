В Киеве завтра температура до +21°, без осадков

Вечером в столице температура до +18°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 июля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер западный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:05, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине практически без осадков, на юге температура до +30°.

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