В Киеве завтра температура до +21°, без осадков

17:00, 17 июля 2019
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Вечером в столице температура до +18°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 июля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

К нам возвращается лето: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер западный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:05, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине практически без осадков, на юге температура до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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