Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)

Всю неделю в Украине будет солнечно.

На этой неделе в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в Украине ожидается жаркая погода, по всей стране без осадков.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +34°, в остальных регионах до +27°...+21°.

Прогноз на 10 июня / УНИАН

Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Температура днем на юге до +34°.

Прогноз на 11 июня / УНИАН

В среду, 12 июня, практически без осадков. Самая жаркая погода будет на юге - до +34°. В остальных регионах до +29°...+32°.

Прогноз на 12 июня / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +16°…+21°, днем до +34°.

Прогноз на 13 июня / УНИАН

В пятницу ожидается солнечная погода. Днем на юге до +35°, в остальных регионах до +32°.

Прогноз на 14 июня / УНИАН

15 и 16 июня в Украине будет без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +17°, на остальной территории +18°…+22°. Днем температура по стране +30°...+36°. В воскресенье ночью на востоке температура до +17°, днем в Украине от +29° до +34°.

Прогноз на 15 июня / УНИАН

Прогноз на 16 июня / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

10 июня - Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный - будет богатый урожай.

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11 июня - Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".

12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.

13 июня - Еремея. Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.

14 июня - Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев.

15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.

16 июня - Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.

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