Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)
Всю неделю в Украине будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в Украине ожидается жаркая погода, по всей стране без осадков.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +34°, в остальных регионах до +27°...+21°.
Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Температура днем на юге до +34°.
В среду, 12 июня, практически без осадков. Самая жаркая погода будет на юге - до +34°. В остальных регионах до +29°...+32°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +16°…+21°, днем до +34°.
В пятницу ожидается солнечная погода. Днем на юге до +35°, в остальных регионах до +32°.
15 и 16 июня в Украине будет без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +17°, на остальной территории +18°…+22°. Днем температура по стране +30°...+36°. В воскресенье ночью на востоке температура до +17°, днем в Украине от +29° до +34°.
Народный прогноз погоды в Украине
10 июня - Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный - будет богатый урожай.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +33° (карта)
11 июня - Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".
12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.
13 июня - Еремея. Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.
14 июня - Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев.
15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.
16 июня - Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +17°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+31°... +19°
- Луганск+32°... +17°
- Луцк+29°... +17°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+30°... +20°
- Сумы+30°... +18°
- Тернополь+27°... +16°
- Харьков+31°... +20°
- Херсон+31°... +20°
- Хмельницкий+27°... +17°
- Черкассы+31°... +20°
- Чернигов+29°... +19°
- Черновцы+27°... +16°