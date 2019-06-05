Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (видеопрогноз)

Без осадков будет на востоке и севере Украины.

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.

На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +17°, днем до +29°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.

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