Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (видеопрогноз)

16:30, 5 июня 2019
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Без осадков будет на востоке и севере Украины.

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°. 

В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 июня

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°. 

На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +17°, днем до +29°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#Гроза
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