Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (видеопрогноз)
Без осадков будет на востоке и севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 июня
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.
На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°.
В северных областях без осадков, температура ночью до +17°, днем до +29°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+28°... +17°
- Житомир+24°... +17°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+24°... +17°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+26°... +15°
- Николаев+24°... +17°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+25°... +17°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+23°... +15°
- Черкассы+25°... +17°
- Чернигов+25°... +16°
- Черновцы+24°... +15°