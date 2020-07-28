Вода в больших городах: мощный ливень натворил бед на западе Украины (видео)

Подтоплены улицы, дворы и мосты, повалены деревья и оборваны линии электропередач. Такие последствия мощного ливня, который накрыл накануне западные области Украины. На Закарпатье один мост совершенно разрушен, три переправы повреждены. Затруднен проезд к полсотни домов.

Частично повреждены берегоукрепления и грунтовые дороги. Улицы Ужгорода за несколько минут непогоды поплыли. Накрыл ливень и Ивано-Франковск. В низменных районах города затопило улицы. В некоторых зданиях вода стояла по колено. Ураган повалил несколько деревьев. Одно из них упало на подъезд многоэтажки. Без света и воды осталась часть горожан в Хмельницком. Сильный ливень накрыл город, улицы затопило, а ветер повалил деревья и электроопоры.