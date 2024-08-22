Она также рассказала, как Наталья недавно не захотела здороваться.

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно заговорила о конфликте со старшей родной сестрой Натальей.

Известно, что женщины сейчас не поддерживают связь, однако что стало причиной для этого - актрисы не рассказывают. Но, по словам Ольги, она готова возобновить общение.

"Я мечтаю об этом! Телефон всегда на связи. Где эти телефонные звонки, где сообщения? Я открыта к общению и всегда была открыта. Я не знаю, почему так сложилось, вернее, я знаю, но не буду озвучивать, в отличие от родственников. Я не буду оправдываться", - сказала Сумская в интервью "ЖВЛ представляет".

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Она также припомнила недавнюю ситуацию, когда Наталья не захотела даже поздороваться публично. О том моменте Ольга рассказала так:

"Недавно было награждение Шевченковских лауреатов. В театре Франко полный зал людей. Все уже сидят, у меня приглашение. Я захожу в зал, сидит Наталья Вячеславовна, Римма Зюбина. Я им: "Добрый день!". Все здороваются, сестра не поворачивает голову, и это все видят. Можно хотя бы кивнуть или что. Как можно это воспринимать? Это больно! Я готова общаться, я люблю ее, как и раньше. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама".

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская обратилась к старшей дочери, которая живет в РФ.

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