Артистка замиловала кадром с младшей дочкой.

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась семейным контентом в сети. Звезда опубликовала редкий кадр с младшей дочерью - 22-летней Анной Борисюк.

Девочка родилась в браке звездной матери с актером Виталием Борисюком. Супруги вместе уже более 30 лет. Девушка редко появляется в соцсетях Сумской, но на этот раз актриса сделала исключение.

В своем Instagram артистка опубликовала фотографию с дочерью в столичном ресторане. Анна и Ольга устроили себе небольшой отдых и провели время вместе за обедом.

Видео дня

На фото Сумская позировала в белом льняном платье, а Борисюк выбрала для себя черный костюм. Подписывать семейный снимок знаменитость не стала, она лишь обозначила дочь на фото.

К слову, Анна, как и ее родители, выбрала для себя творческую профессию. Сейчас звездная дочь получает театральное образование и порой даже играет в спектаклях, и на одной сцене с Сумской.

Как известно, у артистки есть еще одна старшая дочь - 34-летняя актриса Антонина Паперная. Она родилась в браке Ольги с актером Евгением Паперным. Сейчас женщина живет в России и молчит о полномасштабном вторжении россиян.

Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем, с которым воспитывает двух общих детей. Антонина продолжает сниматься в кино страны-агрессорки и неоднократно была осуждена украинцами из-за своей молчаливой позиции.

Напомним, ранее Ольга Сумская обратилась к старшей дочери, которая живет в РФ. Она поздравила ее с праздником.

Вас также могут заинтересовать новости: