Она поздравила ее с праздником.

Украинская актриса Ольга Сумская обратилась к своей старшей дочери Антонине, которая живет в РФ.

Сегодня, 1 июня, Паперная празднует свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. По этому поводу актриса опубликовала несколько совместных фото из детства дочки в Instagram и трогательно поздравила ее.

"Обожаю! Моя родненькая, с днем рождения! Люблю", - написала Ольга.

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На архивном фото Антонина совсем маленькая сидит возле мамы на лестнице, а вот на другой фотографии - она уже в более взрослом возрасте в компании Ольги и бабушки.

К слову, Антонина Паперная много лет живет и работает в Москве. Там она вышла замуж за актера Владимира Яглыча и воспитывает с ним двух общих детей.

Девушка до сих пор публично не говорит о полномасштабном вторжении и не осудила кровавую политику Кремля. Более того, даже недавно стало известно, что Паперная сыграет в новом российском сериале.

Из-за своего молчания дочь Сумской и сама актриса получают немало хейта от украинцев. Сама же Ольга ранее рассказывала, что это для нее достаточно болезненная тема и она мечтает обнять когда-то своих внуков.

Напомним, недавно Ольга Сумская ответила, получила ли ее дочь российский паспорт.

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