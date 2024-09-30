УНИАН получил эксклюзивное видео с Мицкевичем и СолоХой.

Украинский кулинар Влад Мицкевич весело провел время с известной украинской певицей СолоХой. Их заметили вместе в киевском комплексе Tsarsky city resort.

Как сообщил источник УНИАН, Мицкевич и СолоХа вместе обедали, а затем плавали в бассейне.

"Случайно стала свидетелем странного тандема – СолоХа и Мицкевич вместе обедали, а потом были в бассейне и очень мило общались. Может, там роман. Не знаю, но странная история", — говорит инсайдер.

Стоит отметить, что СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, находится в отношениях. В 2023 году она родила второго ребенка от мужчины, который работает в правоохранительной структуре. Они вместе уже три года, но СолоХа не называет его имя. Также у певицы есть старшая дочь Ариана от первого брака.

Скандал с Владом Мицкевичем и Олей Поляковой

Блогер Богдан Беспалов "слил" информацию об отношениях Оли Поляковой и Влада Мицкевича. Он показал их совместные фото.

Позже сам Мицкевич подтвердил роман со звездой, добавив, что они уже год живут вместе. Однако певица все опровергла и подчеркнула, что счастлива в браке со своим мужем Вадимом и никогда ему не изменяла.

Затем Влад извинился перед Олей и объяснил, что на него подействовали антидепрессанты и алкоголь.

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