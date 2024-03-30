По словам Беспалова, у певицы роман с известным поваром.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов "слил" информацию о певице Оли Поляковой. В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии знаменитости с поваром Владиславом Мицкевичем.

На снимках они обнимаются и целуются. Более того, сам Мицкевич признался, что сейчас состоит в отношениях и добавил, что целый год прожил с Олей.

Полякова, по словам Беспалова, отреагировала на эту информацию. Он рассказал, что артистка написала ему с просьбой думать о том, что он озвучивает, потому что у нее есть муж и дети, которым он сделал больно своими словами.

Однако блогер на этом не остановился и обратился за более детальным комментарием к Мицкевичу. Повар ответил достаточно лаконично: "Туфли жалко".

"У Владислава отличное чувство юмора, молодец. Ситуация такая: Оля мне в сообщениях говорила о том, что у них не было романа, а Владислав сказал, что был. Каждый сделает свои выводы. У каждого есть свои скелеты в шкафу", - сказал Беспалов.

Отметим, Оля Полякова замужем за Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двоих детей - Алису и Машу. В публичном пространстве артистка часто вспоминает о своем супруге, поэтому для ее поклонников новость о романе с Мицкевичем стала неожиданностью.

Напомним, ранее известная украинская певица рассказала о внезапной смерти жениха.

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