Кулинар извинился перед певицей за свое поведение.

Вчера кулинар Владислав Мицкевич опубликовал в Instagram "сториз", в котором рассказал, что уже год живет с певицей Олей Поляковой, однако она решила от него съехать из-за другого мужчины.

Эта новость сразу же разлетелась по сети. Полякова ее никак не комментирует, а вот Мицкевич решил высказаться по этому поводу.

Он заявил, что последнее время сидит на антидепрессантах, а вчера "решил немного миксануть с алкоголем". Мицкевич сказал, что выпил две бутылки виски, поэтому у него "сорвало крышу".

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Кулинар добавил, что у него с Поляковой возник конфликт, поэтому он и решился на такой поступок. Однако сейчас он решил извиниться перед ней.

"Я хочу попросить прощения в первую очередь у Оли и всей ее семьи. Также у своей девушки. Надеюсь, еще не бывшей, потому что она просто вареная с того, что получилось", - сказал Мицкевич.

Отметим, Влад Мицкевич не только сообщил, что встречался с Олей Поляковой, но и показал их фотографии, на которых они целуются.

Напомним, ранее известная украинская певица рассказала о внезапной смерти жениха.

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