Артистка счастлива в браке со своим мужем и, по ее словам, не изменяла ему с Мицкевичем.

Украинская певица Оля Полякова на днях попала в скандал. Участник "МастерШеф" и ведущий Владислав Мицкевич в нетрезвом состоянии опубликовал "истории", в которых рассказал, что год жил с Поляковой.

Также он выставил их совместные фотографии с поцелуями. Однако вскоре Мицкевич удалил эти "истории" из своих соцсетей и сказал, что совместил алкоголь с антидепрессантами, поэтому у него "снесло крышу".

После этого он извинился перед Поляковой и ее семьей, в том числе и перед мужем артистки Вадимом Буряковским.

Однако певица не смогла промолчать по этому поводу. Пресс-служба артистки эксклюзивно для УНИАН поделилась видео, на котором Полякова комментирует инцидент.

"Дорогие мои, лежу на массаже, читаю ваши комментарии. Все никак не утихнете по поводу фото. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что такое интимные фото и что на них могло бы быть? Если бы они у него были, думаете, он бы их не выложил? Выложил бы. Если кто-то хочет кого-то "слить", то выставляются кружечки, переписки, и фотки, но не безобидные, а по-жестячку, если они есть. А если их нет, то может ничего и не было? Думайте", - высказалась Полякова.

Также Полякова провела прямой эфир со своей старшей дочерью Марией, где они делали расклады на картах Таро. Один из подписчиков поинтересовался относительно "романа" Поляковой и Мицкевича.

Артистка сказала, что ей больше нечего добавить к словам Мицкевича и его извинениям. Однако она спросила у своего супруга, который стоял за кадром: "Вадик, Мицкевичу ноги будем отрывать?" Буряковский ответил: "Как всегда".

Напомним, в окружении Поляковой прокомментировали скандал с Мицкевичем. Источник говорит, что Мицкевич работал в команде Поляковой, но его уволили. После этого он пообещал, что будет "весело".

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