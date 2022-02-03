Телеведущий опубликовал список женских просьб к мужчинам.

Известный украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачёв поделился советами для мужчин, которые помогут наладить отношения с женщинами.

По словам ведущего, все пункты из списка написали сами женщины, подписчицы Карпачёва. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Часто мои подписчицы жалуются на мужчин. Очень часто 🙂 И как-то я предложил им рассказать в комментариях в Facebook, что должен делать мужчина, чтобы сделать женщину счастливой. Вот что получилось. Важно! Это не я придумал. Это написали вы − женщины. Я просто собрал основные "боли"", - отметил ведущий.

На первом месте в списке психолога стоит просьба об уважении.

"Запомни, я не вещь и не твоя собственность, я человек, личность. Пожалуйста, относись ко мне уважительно", - говорится в комментариях.

Читайте такжеФигура в стиле Ким Кардашян вызывает комплексы у других женщинТакже женщины просят выполнять мужчин свои обещания и интересоваться проблемами и желаниями своей избранницы, ведь именно так женщины понимают, что небезразличны мужчинам.

"Не пытайся самоутверждаться, унижая меня, особенно прилюдно. Да, и свои обидные шуточки тоже держи при себе, когда мы не одни", - пишут подписчицы.

Кроме того, в комментариях женщины просили мужчин не быть с ними грубыми и агрессивными, ведь их это ранит и пугает, а также помогать в уходе за домом и детьми.

"Не стой на месте, развивайся как личность и профессионал. Для меня важно видеть в тебе перспективы, так я буду чувствовать, что наша семья в безопасности", - пишут женщины.

Также они просят о комплиментах и любых подарках, даже символических, которые демонстрировали бы любовь со стороны мужчин. В посте также просят мужчин не изменять и не лгать, а качествами настоящего мужчины считаю щедрость, доброту и уверенность в себе.

Напомним, ранее психолог Наталья Самарец рассказала, почему в отношениях так важен компромисс.

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