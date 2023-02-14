Пугачеву продолжают поливать грязью в РФ.

Музыкальный критик и друг Аллы Пугачевой Артемий Троицкий рассказал о том, как Примадонну "травят" в РФ. Певицу лишили пенсии, это все делается не просто так.

Для Кремля Пугачева является "аргументом". Унижая ее, чиновники намекают простым россиянам, что так будет со всеми, кто против кровавой полномасштабной войны.

"Именно потому, что Алла Борисовна - это аргумент, ее в покое не оставляют. По поводу пенсии... Это, конечно, смешно, но это чисто символический жест по поводу пенсии. Я могу представить, какая примерно у Аллы Борисовны была бы пенсия... Где-то 50-60 тысяч рублей (примерно 25-30 тысяч гривень - УНИАН), это учитывая все ее звания, заслуги и так далее. Ну, то есть, как вы понимаете, это меньше, чем 1000 евро, и не сказать, что это большая прибавка к семейному бюджету. Но тут важен, конечно же, символический смысл. Российская власть просто пускается во все тяжкие, допуская всевозможные глупости. Ну очень хочется чиновникам выслужиться и очень хочется подлянку сделать", - рассказал Троицкий в новом выпуске проекта "Аргумент".

Однако Кремль делает только хуже. Обычным россиянам едва ли хочется ликовать из-за "травли" Пугачевой. По словам Троицкого, жителей РФ попросту пытаются запугать.

"Берут популярнейших, авторитетнейших, любимейших российских артистов, каких-то моральных авторитетов, в принципе, для русского населения. И начинают их травить... Отчасти это делается, конечно, просто для того, чтобы запугать. То есть видите, и Земфиру не пожелали, и Галкина с Пугачевой. Чтобы все остальные сидели тихо, а то будет хуже. Это, конечно, идет Путину и кремлевским пропагандистам в минус, потому что и Пугачева, и Земфира, и Ахеджакова... Это все никак не радует простую российскую публику", - резюмировал критик.

Напомним, ранее Галкин умилил видео с повзрослевшими детьми.

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